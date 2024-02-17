اسبانيا ..أزيد من 300 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي

2024-02-17 / 22:42
3
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن 318 ألف و750 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر يناير الماضي.

وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الجمعة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 174 ألفا و388، والفنزويليون بـ 146 ألفا و469.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و631 ألفا و593 خلال شهر يناير المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 37 ألفا و183 شخصا نشطا مقارنة بشهر دجنبر.

وفي المجمل، مثل العمال الأجانب، في نهاية العام الماضي، 13 بالمائة من إجمالي المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و779 ألفا و430 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 852 ألفا و163 من بلدان التكتل.
كما تم تسجيل 65 ألفا و511 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18 ألفا و252 عن يناير 2023، أي أكثر بنسبة 38,6 بالمائة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of السيسي وماكرون يؤكدان خطورة أي عمل عسكري في رفح

السيسي وماكرون يؤكدان خطورة أي عمل عسكري في رفح

2024-02-17 / 22:07
Photo of الهند.. 10 قتلى بحريق في مصنع للألعاب النارية جنوبي البلاد

الهند.. 10 قتلى بحريق في مصنع للألعاب النارية جنوبي…

2024-02-17 / 21:12
Photo of بريطانيا..نقل ستة مهاجرين إلى مستشفى بعد العثور عليهم داخل شاحنة

بريطانيا..نقل ستة مهاجرين إلى مستشفى بعد العثور عليهم داخل…

2024-02-17 / 19:50
Photo of فاجعة..ضحايا مغاربة في انهيار مبنى تجاري بايطاليا والسلطات تحقق

فاجعة..ضحايا مغاربة في انهيار مبنى تجاري بايطاليا والسلطات تحقق

2024-02-17 / 19:11
Photo of الجزائر ..قتيل وعشرات الجرحى من أنصار اتحاد عنابة في حادث سير

الجزائر ..قتيل وعشرات الجرحى من أنصار اتحاد عنابة في…

2024-02-17 / 18:59
Photo of “يرتدي جلبابا وبيده ساطور”.. الشرطة الفرنسية تقت.ل رجلا عربيا في باريس

“يرتدي جلبابا وبيده ساطور”.. الشرطة الفرنسية تقت.ل رجلا عربيا…

2024-02-17 / 14:45
Photo of أبـ.وعـ..بيدة: الخسائر في صفوف العدو فادحة وغير مسبوقة

أبـ.وعـ..بيدة: الخسائر في صفوف العدو فادحة وغير مسبوقة

2024-02-16 / 17:40
Photo of فرنسا.. مراقبو القطارات يخوضون إضرابا لمدة ثلاثة أيام

فرنسا.. مراقبو القطارات يخوضون إضرابا لمدة ثلاثة أيام

2024-02-16 / 15:25
Photo of كندا.. مصرع امرأتين وإصابة أخرى في حادث طعن في مونتريال

كندا.. مصرع امرأتين وإصابة أخرى في حادث طعن في…

2024-02-16 / 11:16
Photo of تونس.. مذكرة إيداع جديدة في السجن بحق صهر بن علي

تونس.. مذكرة إيداع جديدة في السجن بحق صهر بن…

2024-02-15 / 09:33

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق