اسبانيا ..أزيد من 300 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن 318 ألف و750 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر يناير الماضي.

وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الجمعة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 174 ألفا و388، والفنزويليون بـ 146 ألفا و469.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و631 ألفا و593 خلال شهر يناير المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 37 ألفا و183 شخصا نشطا مقارنة بشهر دجنبر.

وفي المجمل، مثل العمال الأجانب، في نهاية العام الماضي، 13 بالمائة من إجمالي المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و779 ألفا و430 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 852 ألفا و163 من بلدان التكتل.

كما تم تسجيل 65 ألفا و511 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18 ألفا و252 عن يناير 2023، أي أكثر بنسبة 38,6 بالمائة.

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