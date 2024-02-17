الهند.. 10 قتلى بحريق في مصنع للألعاب النارية جنوبي البلاد

2024-02-17 / 21:12
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هبة بريس - وكالات

أفادت الشرطة الهندية اليوم السبت بمقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار بمصنع للألعاب النارية في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد.
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وقال الشرطي فيروز خان عبد الله في حديث لوكالة “فرانس برس” إن الانفجار نتج عن حريق داخل المصنع الواقع في ولاية تاميل نادو.

وأضاف عبد الله: “أسفر الانفجار الذي أعقب حريق المصنع عن مقتل 10 عمال يما نقل 5 من الجرحى الـ15 إلى المشفى”، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة.

فيما لم تعرف أسباب اندلاع الحريق في المصنع.

تجدر الإشارة إلى أن الحرائق في مصانع الألعاب النارية في الهند ظاهرة شائعة بسبب عدم التزام المصانع بشروط السلامة، وذلك بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الألعاب النارية في الهند وخصوصا خلال مهرجان ديوالي الهندوسي وحفلات الزفاف.

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