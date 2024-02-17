الوداد الرياضي يفوز على ضيفه نهضة بركان

2024-02-17 / 20:55
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هبة بريس -

فاز فريق الوداد الرياضي على ضيفه نهضة بركان بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت 17 فبراير، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، برسم الدورة الـ 19 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدف الفريق الأحمر اللاعب أدي أوغونس (د 55).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى الوداد الرياضي للمركز الثالث إلى جانب الفتح الرياضي برصيد 31 نقطة، فيما احتل نهضة بركان المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

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