ترامواي البيضاء .. انطلاق التجارب الشاملة للخطين الثالث والرابع

هبة بريس - و م ع

أعلنت شركة البيضاء للنقل عن انطلاق التجارب الشاملة لمشروع الخطين الثالث والرابع لترامواي الدارالبيضاء ابتداء من يوم 19 فبراير الجاري بوتيرة مرور عالية للقاطرات.

وذكرت الشركة، في بلاغ، أن هذه التجارب الشاملة تعتبر المرحلة الأخيرة للتجارب، التي ستليها مرحلة الاختبارات في الظروف الواقعية للسير، مشيرة إلى أن التجارب الديناميكية قد تم اجراؤها منذ شهر يوليوز الماضي.

وأوضح المصدر ذاته أنه يتم إجراء هذه التجارب وفق ثلاث مراحل وهي التجارب الثابتة التي تم اجراؤها سابقا، والتجارب الديناميكية التي تم اجراؤها منذ شهر يوليوز المنصرم، ثم التجارب الشاملة، التي تمكن من التحقق من ثلاثة عناصر أساسية، لضمان خدمة مستقبلية موثوقة وآمنة ومستدامة، وهي “وظائف النظام بشكل عام، وقابلية تشغيل الخدمة ومرونة نظام النقل ككل”.

وتؤكد الشركة ، يضيف البلاغ ، على التحقق من أن جميع الأنظمة الفرعية تقوم بأداء الوظائف المتوقعة بشكل جيد ، مضيفة أن هذه التجارب تمكن من إثبات أن برنامج تشغيل الخطوط المستقبلية متوافق مع نظام تشغيل الخطوط الحالية (الخط الأول والثاني).

وتابعت الشركة أن الفرق التقنية للمشروع تعمل خلال هذه المرحلة على ضمان إمكانية استعادة الخدمة العادية للنقل خلال فترة زمنية مقبولة، في حالة حدوث اضطراب أو خلل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج المحدد يمتد على مدى 6 فترات أسبوعية، ابتداء من 19 فبراير الجاري، وإلى غاية 30 مارس المقبل .

وعملت “شركة البيضاء للنقل”، التي تؤكد على ضرورة احترام قانون السير وخصوصية منصة الترامواي لسلامة الفريق والمواطنين، على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والامنية اللازمة ووضع جميع إجراء ات الاحتراز والسلامة والقيام بمجموعة من الفعاليات التواصلية الرامية للتحسيس بأهمية ذلك.

واعتبرت أن التزام مستعملي الطريق والمواطنين بخطوات السلامة وقانون السير بدقة عند محيط المنصة يبقى أهم خطوة لسلامة الجميع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp