مصرع مغامر برتغالي إثر سقوطه من جبل ضواحي مراكش

هبة بريس - مراكش

لقي مغامر برتغالي مصرعه يوم الخميس، الماضي إثر سقوطه من إحدى قمم جبال إقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش.

وأفادت مصادر محلية، ان المغامر البرتغالي كان يرافق بعض أصدقائه الذين يحملون الجنسية البرتغالية، فارق الحياة نتيجة سقوطه من ارتفاع جبلي خلال عملية تسلق للقمة بدوار اكلزيم الذي يؤدي إلى جبل توبقال، حيث انزلقت قدمه، مما أدى إلى سقوطه من مكان مرتفع.

وقد دخل الهالك في حالة غيبوبة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب نزيف داخلي.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الحادث لتحديد ملابساته وظروف وقوعه.

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