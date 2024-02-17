مهنيون يرفضون استهداف المنتجات الفلاحية المغربية بأوروبا

2024-02-17 / 20:11
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هبة بريس - متابعة

أصدرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (Comader)، بياناً يرفض ما وصفه بـ”هجمات أوروبية” على المنتجات الفلاحية المغربية، وفق ما أورده موقع التلفزيون المغربي الرسمي (SNRT).

وأعربت الهيئة المهنية للفلاحين عن قلقها “الشديد” إثر “الهجمات المتكررة التي لا أساس لها والتي تتعرض لها المنتجات المغربية، فضلا عن المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات”.

وأشار البيان إلى استعداد الكونفدرالية للعمل مع “شركائها الأوروبيين” من أجل “الحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية”، لكنها في الوقت نفسه أكدت أنه “لا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول”.

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