بريطانيا..نقل ستة مهاجرين إلى مستشفى بعد العثور عليهم داخل شاحنة

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية نقل ستة مهاجرين إلى المستشفى، وتوقيف شخصين، بعد العثور على “عدة أشخاص”، اليوم الجمعة، في شاحنة على متن عبارة في جنوب إنجلترا.

وأثار الحادث الذي وقع في نيوهافن في شرق ساسكس، استجابة كبيرة من خدمات الطوارئ، مع حضور قوات الحدود والشرطة والعديد من سيارات الإسعاف.

ولم تؤكد الشرطة بعد عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم في الشاحنة، كما لم تعلق على حالتهم.

وقالت الشرطة عبر موقع إكس: “ندعم أمن الحدود بعد العثور على عدة أشخاص في شاحنة على متن سفينة في ميناء نيوهافن”.

وأضافت “تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وتابعت أنه تم القبض على اثنين منهم، أحدهما للاشتباه في قيامه بتسهيل الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة، والآخر لدخوله البلاد بشكل غير قانوني.

ويختبئ المهاجرون في شاحنات للوصول إلى بريطانيا منذ عقود، لكن الاهتمام العام انصب في السنوات الأخيرة على الوافدين عبر قناة المانش على متن قوارب صغيرة. ويعتبر كلا الطريقين خطيرين للغاية وقد ثبت أنهما مميتان في مناسبات متعددة.

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