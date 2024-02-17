طنجة..سيدة ترسل زوجها للمستعجلات إثر خلاف أسري في الشارع العام

2024-02-17 / 19:35
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هبة بريس - مكتب طنجة

استقبل قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة، عشية أمس الجمعة شابا في عقده الثاني في حالة صحية صعبة إثر تلقيه لطعنة وسط الشارع العام بواسطة سلاح على يد زوجته.

المعني البالغ من العمر 25 سنة، دخل في شجار مع زوجته البالغة 20 سنة، وسط الشارع العام بحي البرانص القديمة، بسبب مشاكل زوجية بعدما رفضت زوجته فكرته مغادرة طنجة بسبب غلاء المعيشة نحو فاس، قبل أن تباغثه بضربات بواسطة سلاح أبيض، أردته مدرجا في دمائه.

وتمكنت مصالح الأمن من توقيف الزوجة، حيث تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العامة المختصة .

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