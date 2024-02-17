أخنوش: إصلاح المنظومة التربوية “حدث ثوري” ستتذكره الأجيال المقبلة

هبة بريس - الرباط

شدد رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، على أن الحكومة التي يترأسها جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، وحدثا ثوريا ستتذكّرُه الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه.

جاء ذلك في معرض كلمته اليوم السبت بالرباط، ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب “الأحرار”.

وأورد في ذات الإطار موضحا أن “إصلاح التعليم ليس بالأمر السهل كما قد يعتقد البعض، وتجاوُز تركته الثقيلة استدعى التحلي بإرادة وشجاعة سياسيتين للتعاطي مع مختلف إشكالاته وجوانبه”

وقال رئيس الحكومة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إن “التاريخ سيُنصف هذه الحكومة، التي عبأت كل مواردها وطاقتها للمضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل ولا رجعة فيه للمدرسة والجامعة المغربيتيْن”، شارحاً: “فعلى الرغم من كل الصعوبات التي رافقت انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة، تمكنا ولله الحمد، مع متم الدورة التشريعية الخريفية، وخلال الأسبوعين الماضيين، من تنزيل كل الإطارات التنظيمية للمضي قدما في تكريس الإصلاح”.

وبالنظر إلى الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع التعليم، أكد أخنوش أن “اختيارنا في الحكومة أن يكون الإصلاح في إطار ديمقراطي تشاركي مؤسساتي، تضمَنُه آلية الحوار الاجتماعي، التي أردنا عبْرها إعادة الثقة للمؤسسات وتغليب المصلحة العليا لأبناء وبنات المغاربة ومستقبل الأسرة المغربية عموما”.

وأشاد المتحدث بـ”مختلف المركزيات النقابية المسؤولة، على حسها الوطني، وتغليبها للمصلحة العليا للوطن، خلال مختلف مراحل وجولات الحوار الاجتماعي الذي نجحنا في إعادة إحيائه ومأسسته”.

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