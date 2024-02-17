عرض مواطنين لاعتداء بالسلاح الأبيض.. إيقاف شخص بالقنيطرة

2024-02-17 / 17:55
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، زوال اليوم السبت 17 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكان المشتبه فيه قد عرّض مجموعة من الأشخاص لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هويته وتوقيفه يومه السبت.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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