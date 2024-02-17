دراسة: “تأثيرات مخيفة” لـ”تيك توك” على الصحة العقلية للمراهقين
سلطت العديد من الأبحاث السابقة الضوء على المخاوف بشأن زيادة الاكتئاب والقلق والتوتر؛ بسبب التأثير الكبير والضار على الصحة العقلية، الذي ينشأ بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.
لكنّ تأثيرات منصات الفيديو القصيرة، التي تتميز بمحتواها القصير والجذاب، ظلت أقل فهماً حتى الآن.
ومع ذلك، كشفت دراسة جديدة عن تأثيرات مخيفة لتطبيق “تيك توك” على المراهقين، خصوصاً المدمنين بشكل كبير عليه، بحسب موقع “Psypost” العلمي.
وأبلغ مستخدمون مدمنون، خضعوا للدراسة التي أعدها باحثون صينيون في جامعة “تيانجين”، عن مستويات أعلى بكثير من الاكتئاب والقلق والتوتر. علاوة على ذلك، واجهوا تحديات أكاديمية أكبر، بما في ذلك مستويات التوتر المرتفعة، والأداء الضعيف، والإيذاء المتكرر للتنمر.
كما عانت علاقاتهم الأسرية أيضاً، وتميّزت بأساليب تربية أكثر سلبية، وانخفاض مستويات تعليم الوالدين.
في المقابل، لم يُظهر المستخدمون المعتدلون اختلافات كبيرة في الصحة العقلية أو الأداء الأكاديمي، مقارنة بغير المستخدمين، رغم أن بيئاتهم العائلية أظهرت خصائص مميزة. ومع ذلك، حذّر باحثون من تعميم النتائج، ما يشير إلى أن هناك حاجة لمزيد من البحث عبر سياقات ثقافية وفئات عمرية متنوعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
إذا كان ل التكتوك مخاطر على المراهقين المدمنين على هذا النوع من وسائل التواصل فوسائل الإعلام المرئية بالخصوص لا تنبه لهذا الخطر المحدق إن الاعتماد على الوالدين لضبط سلوك أبنائهم المراهقين غير كاف لان مراهقي هذا الزمان يصعب التحكم فيهم وتسطير طريقهم إلا من رحم الله..لذا على المسؤولين تقديم برامج يومية في القنوات الوطنية تبرز مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.