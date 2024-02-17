جمهور “الغراندي طوطو” على موعد مع حفل ضخم بـ”دونور”

2024-02-17 / 16:14
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هبة بريس

كشف مغني الراب، طه فحصي الملقب ب “الغراندي طوطو” عن تفاصيل حفله الفني القادم بالمجمع الرياضي محمد الخامس، يوم 27 أبريل القادم.

وكان الرابور المغربي، قد خطف الأنظار بتألقه في مدينة الرباط عبر حفلات جماهيرية كبرى تابعها عشرات الآلاف.

هذا التألق دفع ElGrandeToto للتخطيط لإقامة حفل وصفه بالأسطوري بموطنه الأصلي مدينة الدار البيضاء، ووعد الرابور الشاب أن يظل هذا الحفل الاستثنائي عالقا في ذاكرة كل من سيحضره سواء كانو من محبيه أو محبي الراب على العموم، كونه أكبر تجمع في تاريخ الراب المغربي، ويعتبر فرصة للاحتفال بالموسيقى وتعزيز روح الوحدة والتضامن.

الحفل الذي تنظمه Goats Prod ، يعد الأول من نوعه لرابر مغربي في هذا الملعب الأسطوري، وهو ترجمة لحلم راود الغراندي طوطو منذ أيام الطفولة، لتخليد اسمه في تاريخ موسيقى الراب المغربي من خلال استعداده للوقوف على خشبة المجمع التاريخي محمد الخامس ليفاجئ الجماهير البيضاوية، ومن مختلف مناطق المغرب، كجزء من جولته العالمية التي حققت نجاحا باهرا.

لا تقتصر مفاجأة ElGrandeToto لجمهوره على هذا الحفل فقط، بل قدم أيضاً 50 تذكرة لمتابعيه في بث مباشر على منصة Twitch، إضافة إلى توزيع أكثر من 200 تذكرة على سكان حيه الأصلي بنجدية.
الجدير بالذكر أن عملية بيع التذاكر انطلقت منذ مساء يوم أمس على موقع guichet.ma، وسط توقعات بحجز تاريخي جديد.
https://www.guichet.com/concerts-festivals/elgrandetoto-en-concert-exclusive-a-casablanca?fbclid=PAAaa2i1fqF7uGUCTaQvEW0oU-NF-p7OhBCGaEMwycOT1GmKAj4dotnMT0nys_aem_AYbI5otZoDH194KZZhNxajzcPL_bm3hQzLb1okk7sXW-pFR0l0cjFiv7TvvqoflrNYI

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‫2 تعليقات

  2. “الغراندي الحقيقي هو فنان الزمن الجميل و الجيل الحاظر إنسان قلبه أبيض لا تفارقه البسمة و روحه حلوة إنه أسطورة و يقول أيو هغني أنا يا متغنى عليا لأن دمه فلسطيني و غنى أنا دمي فلسطيني“ في حفل ضخم و اليوم تغنى في شوارع الغرب تضامناً مع غزة ..

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