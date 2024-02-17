أخنوش: سنحول التزاماتنا السياسية والانتخابية إلى واقع ملموس

2024-02-17 / 15:50
1
هبة بريس - الرباط

قال رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها ستحول مختلف التزاماتها السياسية والانتخابية إلى واقع ملموس دون بيع الوهم للمواطنين.

وتابع وهو يتحدث اليوم السبت بالرباط، ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، (تابع): “… نحن اليوم كحزب وكحكومة أننا واعون بحجم الانتظارات والتحديات التي تواجهنا، مستحضرين في ذلك الثقة ثقل الأمانة التي قلدنا إياها صاحب الجلالة نصره الله والمواطنين، وحجم الثقة التي وضعها فينا المغاربة”.

وأوضح أن تحقيق ذلك يفرض على الحزب والحكومة الذين يرأسهما المضي بالسرعة القصوى في تنفيذ مختلف التزاماتهم السياسية والانتخابية وتحويلها إلى واقع ملموس يصل صداها إلى قلب كل الأسر المغربية.

وختم كلامه بالقول: “… نحن اليوم بكل ثقة ومسؤولية مستعدون لاستكمال هذا المسار التنموي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الوضع في غزة.. أخنوش يدعو الى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف

الوضع في غزة.. أخنوش يدعو الى الوقف الفوري لجميع…

2024-02-17 / 15:26
Photo of أخنوش: بلادنا تشهد تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأصعدة

أخنوش: بلادنا تشهد تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأصعدة

2024-02-17 / 15:19
Photo of بمشاركة بوريطة.. انطلاق أشغال الدورة الـ37 لقمة الاتحاد الإفريقي

بمشاركة بوريطة.. انطلاق أشغال الدورة الـ37 لقمة الاتحاد الإفريقي

2024-02-17 / 13:57
Photo of حزب الاستقلال يجمد عضوية نائبة عمدة طنجة

حزب الاستقلال يجمد عضوية نائبة عمدة طنجة

2024-02-17 / 11:56
Photo of سفير فرنسي يدعو بلاده إلى توضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية

سفير فرنسي يدعو بلاده إلى توضيح موقفها من قضية…

2024-02-17 / 09:38
Photo of الطالبي العلمي: القضية الفلسطينية تظل جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

الطالبي العلمي: القضية الفلسطينية تظل جوهر عدم الاستقرار في…

2024-02-16 / 17:30
Photo of “أبواق الانفصاليين تروج لنصر دبلوماسي”.. ايرلندا تستفز المغرب باستقبال زعيم البوليساريو

“أبواق الانفصاليين تروج لنصر دبلوماسي”.. ايرلندا تستفز المغرب باستقبال…

2024-02-16 / 12:08
Photo of بوريطة: التعليم يعد حجر الزاوية للتنمية في إفريقيا

بوريطة: التعليم يعد حجر الزاوية للتنمية في إفريقيا

2024-02-16 / 09:49
Photo of صحراويون مغاربة يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بمؤتمر عالمي بالنيبال

صحراويون مغاربة يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بمؤتمر…

2024-02-15 / 23:40
Photo of العلمي: بلدان الجنوب تتوفر على جميع الإمكانيات والمقومات للنهوض والصعود

العلمي: بلدان الجنوب تتوفر على جميع الإمكانيات والمقومات للنهوض…

2024-02-15 / 13:11

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق