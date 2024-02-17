أخنوش: سنحول التزاماتنا السياسية والانتخابية إلى واقع ملموس

هبة بريس - الرباط

قال رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها ستحول مختلف التزاماتها السياسية والانتخابية إلى واقع ملموس دون بيع الوهم للمواطنين.

وتابع وهو يتحدث اليوم السبت بالرباط، ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، (تابع): “… نحن اليوم كحزب وكحكومة أننا واعون بحجم الانتظارات والتحديات التي تواجهنا، مستحضرين في ذلك الثقة ثقل الأمانة التي قلدنا إياها صاحب الجلالة نصره الله والمواطنين، وحجم الثقة التي وضعها فينا المغاربة”.

وأوضح أن تحقيق ذلك يفرض على الحزب والحكومة الذين يرأسهما المضي بالسرعة القصوى في تنفيذ مختلف التزاماتهم السياسية والانتخابية وتحويلها إلى واقع ملموس يصل صداها إلى قلب كل الأسر المغربية.

وختم كلامه بالقول: “… نحن اليوم بكل ثقة ومسؤولية مستعدون لاستكمال هذا المسار التنموي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

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