الوضع في غزة.. أخنوش يدعو الى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن حزبة يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء العدوان الإسرائيلي.

ودعا أخنوش في كلمته بأشغال المجلس الوطني للحزب، المنعقد يومه السبت، بالرباط، إلى تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لإحلال الأمن والسلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أشاد أخنوش بجهود الملك محمد السادس ، بصفته رئيسا للجنة القدس، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

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