أخنوش: بلادنا تشهد تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأصعدة
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن بلادنا تشهد تقدما نوعيا في كافة المستويات والأصعدة
وذكر أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب المنظم يومه السبت، بالرباط، أن المملكة المغربية باتت تحتل موقعا متميزا على الساحة الدولية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي ينير بها المك كل مسارات تطور وازدهار البلاد، ما يعمق شعور الفخر والإعتزاز في نفوس المغاربة.
وأشاد أنوش بالدينامية التي تشهدها الدبلوماسية الوطنية بقيادة جلالة الملك، والتي مكنت من تمتين الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات تدخلها، والسعي باستمرار إلى تطوير وتحسين الاندماج الاقتصادي المتزايد للمغرب مع مجموعة من الشركاء الدوليين، بناء على مبدأ رابح – رابح، من خلال إظهار صدقية المواقف والالتزامات واعتماد مقاربة الاستثمار والتعاون الاقتصادي المنتج، وتبادل التجارب والخبرات.
5 تعليقات
لعنة الله عليك
زدت ملا لسرقتك لمشاريع الدولة اصبحت تنهب كل شيء
بالفعل عرفت بلادنا منذ تولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش تقدما كبيرا في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية حفظه الله لنا دائما سباقا للخير على وطنه وشعبه.
الحمدلله على مغربنا الذي عرف ازدهارا في عدة استثمارات جديدة ومهمة مما اعطت رئية دينامية واستراتيجية على جميع المجلات .
افتخر بكوني مغربي لان المغرب من احسن الدول العربية والافريقية مما أعطى قفزة نوعية ممتازة جدا في تطوير الاستثمار الأجنبي بالمغرب وساعد على الحد من ظاهرة البطالة.
c’est vrai le Maroc et le pays le plus beau mais la vie vous l’avez rendue plus cher que les usa le gasoil les fruits et légumes vous les envoyer à l’Europe et vous laissé les marocain dans le besoin