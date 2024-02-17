أخنوش: بلادنا تشهد تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأصعدة

هبة بريس - الرباط

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن بلادنا تشهد تقدما نوعيا في كافة المستويات والأصعدة

وذكر أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب المنظم يومه السبت، بالرباط، أن المملكة المغربية باتت تحتل موقعا متميزا على الساحة الدولية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي ينير بها المك كل مسارات تطور وازدهار البلاد، ما يعمق شعور الفخر والإعتزاز في نفوس المغاربة.

وأشاد أنوش بالدينامية التي تشهدها الدبلوماسية الوطنية بقيادة جلالة الملك، والتي مكنت من تمتين الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات تدخلها، والسعي باستمرار إلى تطوير وتحسين الاندماج الاقتصادي المتزايد للمغرب مع مجموعة من الشركاء الدوليين، بناء على مبدأ رابح – رابح، من خلال إظهار صدقية المواقف والالتزامات واعتماد مقاربة الاستثمار والتعاون الاقتصادي المنتج، وتبادل التجارب والخبرات.

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