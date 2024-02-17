جديد الإهمال الطبي..وكيل الملك بابتدائية فاس يحيل 3 ممرضين على سجن بوركايز

2024-02-17 / 14:59
1
ع محياوي : هبة بريس

قرر وكيل الملك بالمحكمةالابتدائية بفاس مساء يوم أمس الجمعة، متابعة 3 متهمين في شبكة الإهمال الطبي بقسم الطفل والأم بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن الاحتياطي بوركايز.، فيما سرّح 5 متهمين عرضوا على أنظاره في حالة اعتقال، وهم حارسين عامين، وممرضة رئيسية وطبيبين .

وحسب مصدر “هبة بريس” ، فإنه تقرر متابعة باقي المتهمين وعددهم 9 متهما يتوزعون ما بين ممرضين وأطباء وإداريين في حالة سراح، كما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق 5 متهمين يشغلون مهمة أساتذة أطباء بذات المؤسسة الصحية.، وطبيبين يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية.

وأحال وكيل الملك بابتدائية فاس المتهمين على جلسة يوم الاثنين المقبل 19 فبراير للشروع في محاكمتهم.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرر إحالة شبكة الأطباء والممرضين المشتغلين بمصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والمشتبه في تورطهم في التقصير بالقيام بواجبهم المهني على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

وحسب ذات المصدر، فإنه وبعد تقديم المتهمين أمام أنظار النيابة العامة بجنايات فاس من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تبين للوكيل العام أن الأفعال المرتكبة لا ترقى لجناية. ليتم عرض المتهمين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ومتابعتهم بالإهمال الطبي وإسقاط باقي التهم عنهم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عرض مواطنين لاعتداء بالسلاح الأبيض.. إيقاف شخص بالقنيطرة

عرض مواطنين لاعتداء بالسلاح الأبيض.. إيقاف شخص بالقنيطرة

2024-02-17 / 17:55
Photo of وجدة .. المديرية الإقليمية للتعليم تحتفل باليوم الوطني للسلامة الطرقية

وجدة .. المديرية الإقليمية للتعليم تحتفل باليوم الوطني للسلامة…

2024-02-17 / 13:13
Photo of توقيف أطباء وممرضين بالمستشفى الجامعي بفاس..نقابة تدخل على الخط

توقيف أطباء وممرضين بالمستشفى الجامعي بفاس..نقابة تدخل على الخط

2024-02-17 / 12:46
Photo of غرر بقاصر واحتجزها وعرَّضها للاعتداء.. إيقاف شخص بسيدي سليمان

غرر بقاصر واحتجزها وعرَّضها للاعتداء.. إيقاف شخص بسيدي سليمان

2024-02-17 / 12:40
Photo of تنظيم الدورة الثانية من المنتدى الدولي لمستقبل الجماعات الترابية 2024

تنظيم الدورة الثانية من المنتدى الدولي لمستقبل الجماعات الترابية…

2024-02-17 / 11:33
Photo of نقل “اسكوبار الصحراء” من سجن عكاشة إلى سجن سلا 2

نقل “اسكوبار الصحراء” من سجن عكاشة إلى سجن سلا…

2024-02-17 / 09:49
Photo of طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكه

طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكه

2024-02-17 / 09:08
Photo of بوريطة يتباحث مع عدد من وزراء الشؤون الخارجية

بوريطة يتباحث مع عدد من وزراء الشؤون الخارجية

2024-02-16 / 23:38
Photo of بنك المغرب: ارتفاع الودائع خلال 2023 الى أكثر من 11 مليار درهم

بنك المغرب: ارتفاع الودائع خلال 2023 الى أكثر من…

2024-02-16 / 23:30
Photo of تحذير عاجل لمستخدمي “فيسبوك” بعد اختراق كبير للبيانات!

تحذير عاجل لمستخدمي “فيسبوك” بعد اختراق كبير للبيانات!

2024-02-16 / 23:25

تعليق واحد

  1. رجاؤنا في القضاء في براءة المتهمين لأنهم بعيدين كل البعد عن التهمة التي لفقت لهم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق