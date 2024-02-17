جديد الإهمال الطبي..وكيل الملك بابتدائية فاس يحيل 3 ممرضين على سجن بوركايز

ع محياوي : هبة بريس

قرر وكيل الملك بالمحكمةالابتدائية بفاس مساء يوم أمس الجمعة، متابعة 3 متهمين في شبكة الإهمال الطبي بقسم الطفل والأم بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن الاحتياطي بوركايز.، فيما سرّح 5 متهمين عرضوا على أنظاره في حالة اعتقال، وهم حارسين عامين، وممرضة رئيسية وطبيبين .

وحسب مصدر “هبة بريس” ، فإنه تقرر متابعة باقي المتهمين وعددهم 9 متهما يتوزعون ما بين ممرضين وأطباء وإداريين في حالة سراح، كما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق 5 متهمين يشغلون مهمة أساتذة أطباء بذات المؤسسة الصحية.، وطبيبين يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية.

وأحال وكيل الملك بابتدائية فاس المتهمين على جلسة يوم الاثنين المقبل 19 فبراير للشروع في محاكمتهم.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرر إحالة شبكة الأطباء والممرضين المشتغلين بمصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والمشتبه في تورطهم في التقصير بالقيام بواجبهم المهني على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

وحسب ذات المصدر، فإنه وبعد تقديم المتهمين أمام أنظار النيابة العامة بجنايات فاس من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تبين للوكيل العام أن الأفعال المرتكبة لا ترقى لجناية. ليتم عرض المتهمين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ومتابعتهم بالإهمال الطبي وإسقاط باقي التهم عنهم.

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