“يرتدي جلبابا وبيده ساطور”.. الشرطة الفرنسية تقت.ل رجلا عربيا في باريس

هبة بريس - وكالات

قتلت قوات الأمن في باريس رجلا يرتدي جلبابا هدد عناصر الشرط بساطور كان بيده، حسب النيابة العامة.

وأوضحت النيابة في بيان لها اليوم السبت، أن الرجل من مواليد يناير 1984 في السودان، ولا سجل قضائيا له، مشيرة إلى أن رجال الشرطة أطلقوا النار عليه بعدما استخدموا مسدسا صاعقا.

وأضافت: “تلقت أجهزة الشرطة بلاغا عن وجود شخص يشكل خطرا يرتدي جلبابا ويحمل ساطور في محطة بوت دو شابو روج للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس”.

وتابع البيان أنه “عند وصول الشرطة كان الرجل يحمل ساطورا في يد ودفترا عليه كتابات بالعربة في اليد الأخرى”، منوها إلى أنه لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه بالرغم من استخدامهم مرارا مسدس صاعق”.

وأشارت النيابة إلى أنه “وفقا للعناصر الأولية، استخدم 4 عناصر من الشرطة أسلحتهم الصاعقة 20 مرة”، منوهة إلى أن “الشرطيين الذين أطلقوا النار نقلوا إلى المستشفى في حال صدمة”، دون ذكر إصابة أي منهم بجروح.

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