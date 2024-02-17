“يرتدي جلبابا وبيده ساطور”.. الشرطة الفرنسية تقت.ل رجلا عربيا في باريس

2024-02-17 / 14:45
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هبة بريس - وكالات

قتلت قوات الأمن في باريس رجلا يرتدي جلبابا هدد عناصر الشرط بساطور كان بيده، حسب النيابة العامة.

وأوضحت النيابة في بيان لها اليوم السبت، أن الرجل من مواليد يناير 1984 في السودان، ولا سجل قضائيا له، مشيرة إلى أن رجال الشرطة أطلقوا النار عليه بعدما استخدموا مسدسا صاعقا.

وأضافت: “تلقت أجهزة الشرطة بلاغا عن وجود شخص يشكل خطرا يرتدي جلبابا ويحمل ساطور في محطة بوت دو شابو روج للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس”.

وتابع البيان أنه “عند وصول الشرطة كان الرجل يحمل ساطورا في يد ودفترا عليه كتابات بالعربة في اليد الأخرى”، منوها إلى أنه لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه بالرغم من استخدامهم مرارا مسدس صاعق”.

وأشارت النيابة إلى أنه “وفقا للعناصر الأولية، استخدم 4 عناصر من الشرطة أسلحتهم الصاعقة 20 مرة”، منوهة إلى أن “الشرطيين الذين أطلقوا النار نقلوا إلى المستشفى في حال صدمة”، دون ذكر إصابة أي منهم بجروح.

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‫4 تعليقات

  1. الشرطة الفرنسية تستخدم العنصرية ضد العرب والمسلمين والمسلمات وموقفها واضح كوضوح الشمس.

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  2. ليس لديها الحق بأن تقوم بقتله ولكن كان عليها استخدام سلاحها الوظيفي وضربه في أسفل رجليه حتى لا يقوم بالهروب هذا هو رأيي فقط.

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  3. إذا كان فعلا قام بالتعدي على عناصر الشرطة بهذه الطريقة البشعة فأنا لو كنت مكانهم لقمت بإطلاق النار عليه باستعمال السلاح الوظيفي لحماية أنفسنا منه.

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