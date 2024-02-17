وجدة .. المديرية الإقليمية للتعليم تحتفل باليوم الوطني للسلامة الطرقية

2024-02-17 / 13:13
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هبة بريس : وجدة

بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، وفي إطار تنزيل خارطة الطريق للاصلاح ولللإطار الإجرائي للتنزيل برسم سنة 2024، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، احتضنت مدرسة الرياض بوجدة الابتدائية يوم الجمعة 16 فبراير الجاري، نشاطا تربويا تحسيسيا لفائدة التلميذات والتلاميذ، نشطه كل من عضوات و أعضاء خلية الأمن المدرسي بولاية أمن وجدة، أعضاء جمعيتي المرصد الوطني للسلامة الطرقية، جمعية الطفولة الشبابية فرع وجدة، وتحت إشراف الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة.

حضر هذا اللقاء، كل من المدير الإقليمي مرفوقا برؤساء المصالح ورئيسة مكتب الأمن الصحة المدرسية والأمن الإنساني بالمديرية، وممثل والي أمن وجدة و ممثلة المرصد الجهوي للسلامة الطرقية، وأعضاء الجمعيتين الشريكتين و الأستاذات المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق.

وتضمن برنامج هذه الحملة التحسيسية، مجموعة من الأنشطة حول احترام قانون السير والجولان من خلال تجسيد وضعيات، وكذا ورشات للتوعية والتحسيس ومسابقات في الرسم.

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