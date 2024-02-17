غرر بقاصر واحتجزها وعرَّضها للاعتداء.. إيقاف شخص بسيدي سليمان

2024-02-17 / 12:40
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تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في التغرير بقاصر واحتجازها وتعريضها للضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد غرر بفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، قبل أن يحتجزها ويعرضها لاحقا لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض بمدينة سلا، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع صور تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه بالمنطقة القروية “دار بلعماري” بضواحي مدينة سيدي سليمان.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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