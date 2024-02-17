نرجس الحلاق: “المغرب ديال الواقع زوين بزاف مقارنة مع المغرب المرعب ديال الأنستغرام”

2024-02-17 / 12:07
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هبة بريس - القسم الفني

عبرت الفنانة نرجس الحلاق، عن استيائها من الأحداث الصادمة التي أصبحت متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تدوينة نشرتها عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع “انستغرام”، قالت نرجس الحلاق: “ولیت کنخاف من وسائل التواصل كنخاف نحل الأنستغرام و نشوف شي حاجة تألمني هاد البلاصة كانت مصدر متعة وحب واللحظات الصادقة”.

وأضافت “حتا المغرب اللي كنشوفوه فالواقع والله حتا زوين بزاف مقارنة مع المغرب المرعب ديال الأنستغرام مواقع التواصل ولات كتبائلي مصدر توتر وتعاسة كبيرة للأسف”.

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