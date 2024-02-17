حزب الاستقلال يجمد عضوية نائبة عمدة طنجة

هبة بريس - طنجة

أصدر المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بطنجة- أصيلة، يوم 14 فبراير ، قرارا يقضي بتجميد عضوية سمية لعشيري المستشارة الجماعية ونائبة عمدة مدينة طنجة .

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه “هبة بريس ” فقد جاء فيه “بناء على قرار السيد الأمين العام لحزب الاستقلال الصادر تحت عدد 009-24 والقاضي بتعيين اللجنة الإقليمية للتحكيم والتأديب للنظر في الخروقات التي ارتكبتموها مخالفين بذالك لقوانين الحزب وتوجهاته وبناء على مخرجات جلسة استماع الخاصة بكم بتاريخ 08 فبراير 2024 بمقر الحزب بالبرانص بطنجة، وبعد الإطلاع على جميع الوثائق والمعطيات فقد قررت اللجنة المشار إليها أعلاه تجميد عضويتكم في حزب الاستقلال مع تفعيل المساطر القانونية طبقا لضوابط الحزب وقوانينه.”

وقررت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بطنجة – أصيلة كذلك تجميد عضوية محمد اقبيب نائب مجلس عمالة طنجة – أصيلة

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