تنظيم الدورة الثانية من المنتدى الدولي لمستقبل الجماعات الترابية 2024

هبة بريس - الرباط

نظمت جمعية جهات المغرب والجامعة الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا بالسنغال، بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية، الدورة الثانية من المنتدى الدولي لمستقبل الجماعات الترابية 2024. وهو الحدث الهام، الذي حظي بدعم لجنةالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وشهد حضور ما يقرب من 200 مشاركة ومشارك، بينهم خبراء وصناع القرار السياسي وفاعلون في مجال التنمية الترابية من جميع أنحاء العالم.

ويهدف هذا المنتدى، الذي جرت فعالياته في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 فبراير 2024 بالرباط، إلى تعزيز تبادل الآراء والأفكار والممارسات الجيدة، خاصة في مجال تمويل التنمية الترابية. كما شكل فرصة لتعزيز الروابط بينمختلف الجهات الفاعلة وتشجيع إقامة شراكات مثمرة.

وعلى هامش هذا المنتدى الدولي ، تم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين جمعية جهات المغرب وجمعيتي الجهات بكل من مالي وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى جمعية أقاليم السنغال. كما وقعت جهة كلميم واد نون اتفاقيةشراكة مع إقليم نزي بجمهورية الكوت ديفوار.

وقد انطلقت فعاليات المنتدى في 12 فبراير 2024 بمقر الجامعة الدوليةبالرباط بجلسة تدريبية/تحسيسية موجهة للمنتخبين والأطر بالجماعاتالترابية حول الإشكاليات المرتبطة بتمويل التنمية والمسارات المبتكرة التي منشأنها تحسين حلولها. كما تم بهذه المناسبة منح شهادات تقديرية فيمراسيم رسمية على مختلف المشاركين في التدريب.

هذا ويعد تمويل التنمية الترابية رهانا حاسما بالنسبة للجماعات الترابيةالتي تحتاج إلى موارد مالية وفيرة وكافية لإنجاز مشاريع التنمية المستدامة. ومن ثم شكل هذا المنتدى منصة فريدة لمناقشة مختلف مصادر التمويلالمتاحة، وآليات التمويل المبتكرة، والضرائب المحلية، والتعاون اللامركزي، والسوق المالية، والإصلاحات الضرورية التي يتعين تنزيلها من

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