الفنانة دينا الشربيني: “أتمنى إنجاب 6 أطفال”
حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على الإعلامي محمود سعد ببرنامج sold out، المذاع عبر شاشة قناة CBC.
وأوضحت موقفها من الزواج والحب والإنجاب، مؤكدة أنها تتمنى إنجاب ستة أبناء، مضيفة: “أنا متسرعة لدرجة إني ممكن أحب واحد وأقوله بحبه، إيه المشكلة؟، والحب ده أحلى حاجة وحلو أوي، ومقصدش حب شخص، بس الحب في العموم”.
وتابعت الشربيني: “كان نفسي يكون عندي ستة أولاد، وممكن عادي أتجوز وأخلف، بس فعلا الزواج نصيب مش كلام وخلاص، وفي ناس بتتجوز لمجرد الزواج، إنما إحساسي إن الجواز هو حد أقدر أعيش معاه للأبد ونعمل عائلة وأولاد”.
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5 تعليقات
الله يناولك بما في خاطرك والاولاد نعمة من الله
تتمنينا 6اطفال وهل للك الوقت الكافي لي تربيتهم ام وهنا السؤال
الله الرزاق وهو القادر علا تلبية مابي خاطرك ونعمة الاطفال نعمة من اكبى النعم
الاولاد ليس بالسهل في عصرنا هدا يجب مراعاتهم تربويا ومعنويا وعاطفيا ان توفرت لدا الشخص هده الشروط مع المادةولما لا وان كانو 10
قالها الحق صبحانه وتعالا في كتابه الكريم المال والبنون زينة الحيات والبتقيات الصالحات الى اخر الاية صدق الله العظيم الله يرزقك الدرية الصالحة