نقل “اسكوبار الصحراء” من سجن عكاشة إلى سجن سلا 2

2024-02-17 / 09:49
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هبة بريس - الرباط

نقل الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ”اسكوبار الصحراء”، يوم أمس الجمعة من السجن المحلي عكاشة بمدينة الدار البيضاء، إلى سجن سلا 2.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم نقل “اسكوبار الصحراء”، تحت حراسة مشددة، الى سجن سلا، كإجراء وقائي.

ويأتي هذا القرار، أياما، بعد خروج مندوبية السجون، ببلاغ نفت من خلاله تعرض المعني بالأمر الذي يتابع على خلفية الاتجار الدولي بالمخدرات والذي أسقط رؤوسا مهمة في قضيته، لمحاولتي قتل داخل السجن.

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‫10 تعليقات

  7. ان الله يمهل ولايهمل من لايخاف الله يلقى عقابا شديدانسال الله العفو والعافية وحسن الخاتمة

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  8. يجب عليه ان يداوم الاستغفار طوال حياته طريق الحرام لايوصلك الا للهلاك ولاترمو بانفسكم الا التهلكة

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  9. الي دار الدنب يستاهل اللعقوبة يترجا اويطلب الله يسمحليه عداب الدنيا اسهل من عداب الاخرة

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  10. عصابات المخدرات متفرعة و لا حدود لها و ستتم تصفيته عاجلا ام ٱجلا حتى لا يفضح و يجر رؤوس اخرى للإعتقال

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