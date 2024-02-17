سفير فرنسي يدعو بلاده إلى توضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية
أكد سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتييه، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أنه سيكون من “الوهم وعدم الاحترام” الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأضاف لوكورتييه، في معرض رده على سؤال حول موقف فرنسا من قضية الصحراء، أنه “سيكون من الوهم تماما وعدم الاحترام، الاعتقاد بأننا سنبني ما آمل أن نكون قادرين على بنائه، لبنة تلو الأخرى، من أجل طمأنينة بلدينا وبعض الجيران الآخرين، دون توضيح هذا الموضوع، من العلم أن الجميع في باريس يعرف ويدرك الطابع الأساسي للمملكة، أمس واليوم وغدا”.
وقال السفير ضمن إجابته أيضا: “كيف يمكننا أن ندعي أن لدينا هذه الطموحات دون الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الرئيسية للمملكة بشأن هذه القضية”.
وتابع أن فرنسا واعية بأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمغرب، كما تدرك التطور الذي يشهده العالم، مضيفا أنه في الحوار الذي نجريه مع المغرب، سيتم إثارة هذه القضية، كما هو الحال منذ سنة 2007، وذلك ضمن منطق الاستمرار في الشراكة القائمة منذ سنين وخلال العقود القادمة”.
يشار إلى أن السفير الفرنسي نشط لقاء/مناقشة حول العلاقات الفرنسية المغربية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء.
ونظمت هذا اللقاء مؤسسة (لينكس/ Links) التي يرأسها الوزير الأسبق وسفير المغرب الأسبق بفرنسا محمد برادة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتييه أكد أمس الجمعة بالدار البيضاء أن على فرنسا توضيح موقفها من مغربية الصحراء..
الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك..
فرنسا وجهان لعملة واحدة والفاهم إفهم..
العلاقة الفرنسية المغربية لم تتوضح بعد..
موقف فرنسا السياسي في فشل ..
فرنسا لاتدري ماتريده في سياستها مع المغرب وفي نفس الوقت لاتريد ان تخسره وهي تعلم بكل كامل قواها العقلية ان الصحراء مغربية وصتضل مغربية الا ان يرت الله الارض ومن عليها
العالم باكمله يسعى في اكتساب صداقة المغرب الا فرنسا لم تعد تعرف مادا تفعل التجاه المغرب اما الصحراء فهي مغربية حرة من طنجة الا اللكويرة وعاش ملكها القائد الاعلا محمد السادس نصره الله وايده
العالم باسره يسعى سياسيا وساحيا في كسب محبة المغرب الا فرنسا ونحن لانكره احدا الا ان يمس ترابنا بسوء ندافع عنه بروحنا ودمنا الصحراء مغربية حرة
كيف لدولة تبعد عنا بآلاف الكبلوميترات ان تعترف بصحرائنا المتواجده داخل المغرب.
فهم تتسطى.
مزيدا من العلف
الصحراء مغربية من جنوب الجزائر مرورا بشمال مالي وموريتانيا
المملكة العلوية كانت تحكم كل هذه المناطق.
تقدم المغرب سيفرض على فرنسا و الدول الاستغلالية على احترام المغرب هذا زمن يعترف بالقوة و النتائج
العلاقات المغربية الفرنسية لن ترجع إلى سابق عهدها الا بعد مغادرة الرئيس الفرنسي الحالي لمنصبه في آخر عهدة له .لان هو المسبب الحقيقي لتوثر هده العلاقات ولن يساعد تنصيب وزير خارجية عدو للمغرب ان يحسن العلاقات رغم تصريحات هدا الاخير .المغرب لايهتم بما يقوم به الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون ،