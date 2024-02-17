سفير فرنسي يدعو بلاده إلى توضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية

2024-02-17 / 09:38
6
هبة بريس

أكد سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتييه، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أنه سيكون من “الوهم وعدم الاحترام” الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية.

وأضاف لوكورتييه، في معرض رده على سؤال حول موقف فرنسا من قضية الصحراء، أنه “سيكون من الوهم تماما وعدم الاحترام، الاعتقاد بأننا سنبني ما آمل أن نكون قادرين على بنائه، لبنة تلو الأخرى، من أجل طمأنينة بلدينا وبعض الجيران الآخرين، دون توضيح هذا الموضوع، من العلم أن الجميع في باريس يعرف ويدرك الطابع الأساسي للمملكة، أمس واليوم وغدا”.

وقال السفير ضمن إجابته أيضا: “كيف يمكننا أن ندعي أن لدينا هذه الطموحات دون الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الرئيسية للمملكة بشأن هذه القضية”.

وتابع أن فرنسا واعية بأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمغرب، كما تدرك التطور الذي يشهده العالم، مضيفا أنه في الحوار الذي نجريه مع المغرب، سيتم إثارة هذه القضية، كما هو الحال منذ سنة 2007، وذلك ضمن منطق الاستمرار في الشراكة القائمة منذ سنين وخلال العقود القادمة”.

يشار إلى أن السفير الفرنسي نشط لقاء/مناقشة حول العلاقات الفرنسية المغربية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء.

ونظمت هذا اللقاء مؤسسة (لينكس/ Links) التي يرأسها الوزير الأسبق وسفير المغرب الأسبق بفرنسا محمد برادة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الطالبي العلمي: القضية الفلسطينية تظل جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

الطالبي العلمي: القضية الفلسطينية تظل جوهر عدم الاستقرار في…

2024-02-16 / 17:30
Photo of “أبواق الانفصاليين تروج لنصر دبلوماسي”.. ايرلندا تستفز المغرب باستقبال زعيم البوليساريو

“أبواق الانفصاليين تروج لنصر دبلوماسي”.. ايرلندا تستفز المغرب باستقبال…

2024-02-16 / 12:08
Photo of بوريطة: التعليم يعد حجر الزاوية للتنمية في إفريقيا

بوريطة: التعليم يعد حجر الزاوية للتنمية في إفريقيا

2024-02-16 / 09:49
Photo of صحراويون مغاربة يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بمؤتمر عالمي بالنيبال

صحراويون مغاربة يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بمؤتمر…

2024-02-15 / 23:40
Photo of العلمي: بلدان الجنوب تتوفر على جميع الإمكانيات والمقومات للنهوض والصعود

العلمي: بلدان الجنوب تتوفر على جميع الإمكانيات والمقومات للنهوض…

2024-02-15 / 13:11
Photo of المنصوري: إلياس العماري هنأني وبنشماش اختلفت معه ووهبي سياسي محترم

المنصوري: إلياس العماري هنأني وبنشماش اختلفت معه ووهبي سياسي…

2024-02-15 / 10:48
Photo of الاستقلال: عقد المؤتمر الـ18 للحزب شهر أبريل المقبل

الاستقلال: عقد المؤتمر الـ18 للحزب شهر أبريل المقبل

2024-02-15 / 09:16
Photo of المغرب يجدد التأكيد على أهمية ضمان التشغيل الكامل للمرصد الإفريقي للهجرة

المغرب يجدد التأكيد على أهمية ضمان التشغيل الكامل للمرصد…

2024-02-14 / 17:29
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد…

2024-02-14 / 13:19
Photo of العمراني يقدم أوراق تعيينه ملاحظا دائما للمغرب لدى منظمة الدول الأمريكية

العمراني يقدم أوراق تعيينه ملاحظا دائما للمغرب لدى منظمة…

2024-02-14 / 09:59

‫6 تعليقات

  1. سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتييه أكد أمس الجمعة بالدار البيضاء أن على فرنسا توضيح موقفها من مغربية الصحراء..

    رد

  6. فرنسا لاتدري ماتريده في سياستها مع المغرب وفي نفس الوقت لاتريد ان تخسره وهي تعلم بكل كامل قواها العقلية ان الصحراء مغربية وصتضل مغربية الا ان يرت الله الارض ومن عليها

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق