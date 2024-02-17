طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكه

2024-02-17 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون درجات الحرارة نسبيا مرتفعة داخل منطقة سوس وجنوب البلاد، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا شرق المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر غبار محلي بكل من وسط وجنوب البلاد، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر غبار محلي بكل من وسط وجنوب البلاد، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، الريف، الهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 14 و22 درجة بوسط وجنوب البلاد والجنوب الشرقي، فيما ستتأرجح ما بين 07 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستنخفض شرق البلاد ، بينما ستعرف ارتفاعا أو بدون أي تغيير في باقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة والمهدية ، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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‫10 تعليقات

  7. نسال الله العلي القدير ان يرحمنا بالرحماته التي وسعت السماوات والارض هو ارحمان الرحيم

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  10. يجب الصلاة الصلاة والتقرب لله الرزاق ان يرزقنا من ارزاقه التي وسعت السماواة والارض ويحيي بلده الميت

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