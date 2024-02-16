الركراكي: كان لدينا اتفاق مع زياش قبل مواجهة زامبيا..ولهذه الأسباب أشركت مزراوي أمام جنوب أفريقيا

الركراكي: كان لدينا اتفاق مع زياش قبل مواجهة زامبيا..ولهذه الأسباب أشركت مزراوي أمام جنوب أفريقيا

2024-02-16 / 22:53
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كشف الناخب الوطني وليد الركراكي لأول مرة كواليس مشاركة حكيم زياش في مواجهة زامبيا، التي تعرض فيها للإصابة، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وقال الركراكي أثناء حلوله ضيفا على قناة “الرياضية” المغربية: “لقد كان لدينا اتفاق مع حكيم زياش قبل مواجهة زامبيا من اجل مشاركته أساسيا على أن يتم تغييره مع نهاية الشوط الأول، وذلك بسبب معاناته من قلة التنافسية”.

وأضاف: “لكن زياش تعرض للإصابة قبل نهاية الجولة الأولى، وكان بالآمكان أن يصاب في التدريبات كما وقع مع بوفال، وهذه الأمور واردة في كرة القدم”.

وأضاف: “بخصوص مشاركة مزراوي كأساسي أمام جنوب أفريقيا، فقد كنت واضحا منذ البداية، وقلتها قبل بداية الكان بأننا نعول على مزراوي بداية من دور الثمن، وقد اشتغل الطاقم الطبي على تأهيله، لذلك شارك في مباراة الثمن امام جنوب افريقيا”.

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