الركراكي: ستكون هناك تغييرات في المنتخب الوطني المغربي

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي عن نيته إجراء تغييرات في صفوف المنتخب الوطني المغربي بعد الإقصاء من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال الركراكي أثناء حلوله ضيفا على برنامج “لقاء خاص” الذي بثته قناة “الرياضية”: “ستكون هناك تغييرات في الطاقم المساعد وفي اللاعبين أيضا”.

وأضاف: “لدينا شهر قبل فترة التوقف الدولي لشهر مارس، لذلك سنقوم بتقييم الوضع، من أجل تعزيز المنتخب والطاقم”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp