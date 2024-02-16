الركراكي: ستكون هناك تغييرات في المنتخب الوطني المغربي

الركراكي: ستكون هناك تغييرات في المنتخب الوطني المغربي

2024-02-16 / 23:14
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كشف الناخب الوطني وليد الركراكي عن نيته إجراء تغييرات في صفوف المنتخب الوطني المغربي بعد الإقصاء من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال الركراكي أثناء حلوله ضيفا على برنامج “لقاء خاص” الذي بثته قناة “الرياضية”: “ستكون هناك تغييرات في الطاقم المساعد وفي اللاعبين أيضا”.

وأضاف: “لدينا شهر قبل فترة التوقف الدولي لشهر مارس، لذلك سنقوم بتقييم الوضع، من أجل تعزيز المنتخب والطاقم”.

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