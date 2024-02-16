في خرجة إعلامية غير موفقة.. الركراكي يقدم تبريرات متناقضة ويزيد من غضب الجماهير عليه

في خرجة إعلامية غير موفقة، قدم الناخب الوطني وليد الركراكي تبريرات متناقضة وغير منطقية لإقصاء المتتخب الوطني المغربي من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

الركراكي وأثناء حلوله ضيفا على قناة “الرياضية” برر أسباب فشل المنتخب الوطني المغربي في “الكان” بالطقس، إذ أشار إلى أن مدينة سان بيدرو الإيفوارية كانت تعرف ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ونسبة رطوبة عالية، رغم ان المنتخب الوطني المغربي كان قد حل مبكرا بكوت ديفوار من أجل التأقلم مع الأجواء.

وفي الوقت الذي قال فيه الركراكي إن المنتخب الوطني قدم مردودا جيدا أمام جنوب أفريقيا وكان الطرف الأفضل، سقط مدرب أسود الأطلس في فخ التناقض عندما تحدث عن ضعف الخط الدفاعي وغياب الفعالية عن الخط الهجومي في نفس المباراة.

وظل الركراكي يعيد نفس الخطاب الذي يخرج به في الندوات الصحفية التي تسبق وتعقب مباريات المنتخب الوطني المغربي، دون أن يقدم تبريرات واضحة ومنطقية لأسباب فشل أسود الأطلس في “الكان” بالرغم من توفير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كل ظروف النجاح لهذا المنتخب.

الخرجة الإعلامية للركراكي زادت من غضب الجماهير المغربية عليه، بعدما قدم تبريرات غير منطقية ومستهلكة لأسباب إخفاق أسود الأطلس في “الكان”، وهو الذي يتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية بسبب اختياراته ومجاملته لبعض اللاعبين، إلى جانب محدودية خططه التكتيكية، ما جعل المنتخب الوطني المغربي يتحول إلى كتاب مفتوح أمام خصومه.

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