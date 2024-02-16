الركراكي يرغب في مواجهة منتخبات أفريقية قوية وديا شهر مارس القادم

الركراكي يرغب في مواجهة منتخبات أفريقية قوية وديا شهر مارس القادم

2024-02-16 / 12:55
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يرغب الناخب الوطني وليد الركراكي في مواجهة منتخبات أفريقية قوية في مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس القادم.

وفي هذا السياق، دخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اتصالات مع بعض الاتحادات الكروية الأفريقية من أجل برمجة مباريات ودية مع أسود الأطلس لشهر مارس القادم، على غرار مالي والسينغال.

ويأتي ذلك رغبة من الناخب الوطني وليد الركراكي في مواصلة الاحتكاك بالمنتخبات الأفريقية، عقب الظهور غير الموفق لأسود الأطلس في كأس أمم أفريقيا، بعد خسارتهم في ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

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