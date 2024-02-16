بنك المغرب: ارتفاع الودائع خلال 2023 الى أكثر من 11 مليار درهم

2024-02-16 / 23:30
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هبة بريس _ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة إلى 1165,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 859,6 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 3,7 في المائة، من بينها 204,5 ملايير درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بـ 9,2 في المائة إلى 206,3 ملايير درهم.

وسجلت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 40 نقطة أساس إلى 3,05 في المائة، بينما ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 23 نقطة أساس إلى 2,60 في المائة عند متم دجنبر 2023.

وتم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار في نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق

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