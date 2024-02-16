تحذير عاجل لمستخدمي “فيسبوك” بعد اختراق كبير للبيانات!

هبة بريس_ وكالات

كشفت تقارير عن تسريب مئات الآلاف من حسابات مستخدمي خدمة “فيسبوك” Marketplace (بيع وشراء العناصر الجديدة والمستعملة)، ما عرضهم لخطر الاحتيال وسرقة الهوية والهجمات الإلكترونية.

وكشف “خرق البيانات الهائل” عن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية لـ 200 ألف مستخدم.

وتعرض مجموعة البيانات، التي أكدت MailOnline أنها لا تزال متاحة، الآن للبيع لإطلاق عمليات احتيال مستهدفة.

وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي لشركة ESET: “إذا كنت تشعر أنك مستهدف، ففكر في تغيير كلمة المرور الخاصة بك”.

وزعمت التقارير أن مجرما إلكترونيا معروفا يعمل تحت الاسم المستعار IntelBroker نشر البيانات في منتدى للقرصنة الإلكترونية.

وزعم IntelBroker في منشوره: “في أكتوبر 2023، اخترق مجرم إلكتروني يسمى “algoatson” على Discord مقاولا يدير الخدمات السحابية لفيسبوك وسرق قاعدة بيانات المستخدمين الجزئية التي تضم 200000 حساب”.

وتحتوي البيانات المسربة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعلومات الشخصية، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني ومعرفات “فيسبوك” ومعلومات الملف الشخصي على “فيسبوك”.

وقال مور: “إن InfoBroker سيء السمعة لديه تاريخ في اختراق الشبكات بنجاح. وهذا تذكير صارخ بأن بياناتنا هي عملة قيمة، وأحدث البيانات هي الأكثر قيمة للمجرمين”.

وأوضح أن القلق الأكبر يتمثل في استخدام قراصنة الإنترنت لهذه البيانات لتسهيل الهجمات المستهدفة. وقد يستولون على حساب “فيسبوك” لنشر الإعلانات، لكن في بعض الأحيان قد يصبحون أكثر شرا ويبدأون في مراسلة الأشخاص من تلك الحسابات.

وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن للمجرمين استخدام حسابك لانتحال شخصيتك وخداع أصدقائك وعائلتك لإرسال مبالغ مالية.

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