إيميليو إينسوي يخرج بتصريحات قوية ضد مسؤولي منتخب غينيا الإستوائية بعد توقيفه

وجه إيميليو إنسوي، قائد منتخب غينيا الاستوائية، انتقادات عنيفة لاتحاد كرة القدم في بلاده، عقب قرار الأخير بإيقافه المخضرم وزميله بالفريق إيفان سلفادور.

ومن خلال بث مباشر، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، وجه إنسوي اتهامات بالفساد والسرقة لاتحاد الكرة في بلاده، مشيرًا إلى أن اختلس ما يزيد عن مليون يورو دخلت خزينة الاتحاد، عقب مشاركة منتخب غينيا الإستوائية، في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وأضاف إنسوي، أن لاعبو المنتخب لم يكن لديهم أي ملابس جاهزة قبل خوض المباراة الأولى في كأس أمم إفريقيا أمام نيجيريا.

وأضاف اللاعب، أن أجواء معسكر الفريق قبل مواجهة غينيا في دور الـ 16 لم تكن جيدة، مشيرًا إلى أن أعضاء الجهاز الفني طلب بتشغيل بعض الموسيقي، عقب خسارة اللقاء.

ومن جهته، صب إنسوي، جم غضبه مسئولي اتحاد الكرة المحلي، لعدم دعمه خلال مراسم استلام جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2023، مضيفا أن “الإيفواريين كانو أكثر امتنانًا من اتحاد بلاده”.

وأضاف نجم غينيا الاستوائية: “عندما يتعين عليك استلام جائزتك خلال مسابقة قارية، يجب أن يرافقك دائمًا ممثل، سواء رئيس الاتحاد أو غيره، ولكن هذا لم يحدث”.

وأكد المهاجم البالغ من العمر 34 عاما، أن الاتحاد هدد خوان ميشا المدير الفني للمنتخب بإقالته من منصبه، في حال عدم اعترافه بأن نسوي وسلفادور عنصران مشاغبان.

وكان إيميليو إنسوي، قد تألق مع منتخب غينيا الإستوائية خلال كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث أحرز لقب هداف البطولة، برصيد 5 أهداف.

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