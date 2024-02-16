المصري ميدو: عبد الرزاق حمد الله أفضل من كريم بنزيما

فضل النجم المصري السابق أحمد حسام “ميدو” المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على زميله الفرنسي كريم بنزيما.

وقال ميدو في تصريحات له أثناء حلوله ضيفا على برنامج “دورينا”: ” مدرب إتحاد جدة وقع في أزمة سخيفة، بسبب حمد الله وكريم بنزيما، ولو كنت مكانه لاخترت عبد الرزاق”.

وأضاف: “حمد الله يجب أن يكون هو اللاعب الأساسي في هجوم الاتحاد، لأنه الأفضل من الناحية الفنية والذهنية”.

وتابع: “هذه المشكلة ظهرت في بداية الموسم حين لعب حمد الله وبنزيما معا، يجب على المدرب أن يفكر في الفوز وليس إرضاء اللاعبين، ولا يمكن أن يلعبا معا كأساسيان”.

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