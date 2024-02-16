المصري ميدو: عبد الرزاق حمد الله أفضل من كريم بنزيما

المصري ميدو: عبد الرزاق حمد الله أفضل من كريم بنزيما

2024-02-16 / 14:50
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فضل النجم المصري السابق أحمد حسام “ميدو” المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على زميله الفرنسي كريم بنزيما.

وقال ميدو في تصريحات له أثناء حلوله ضيفا على برنامج “دورينا”: ” مدرب إتحاد جدة وقع في أزمة سخيفة، بسبب حمد الله وكريم بنزيما، ولو كنت مكانه لاخترت عبد الرزاق”.

وأضاف: “حمد الله يجب أن يكون هو اللاعب الأساسي في هجوم الاتحاد، لأنه الأفضل من الناحية الفنية والذهنية”.

وتابع: “هذه المشكلة ظهرت في بداية الموسم حين لعب حمد الله وبنزيما معا، يجب على المدرب أن يفكر في الفوز وليس إرضاء اللاعبين، ولا يمكن أن يلعبا معا كأساسيان”.

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