البنزرتي يعود لقيادة تدريبات الوداد بعد رفض إستقالته

عاد المدرب التونسي فوزي البنزرتي لقيادة تدريبات فريق الوداد الرياضي، بعد رفض إستقالته، استعدادا لمواجهة نهضة بركان، ضمن الجولة 19 من البطولة الإحترافية.

وكان البنزرتي قد أبلغ مسؤولي الوداد الرياضي باستقالته من منصبه، بعد الخسارة أمام شباب السوالم بثلاثة أهداف لواحد، لكن استقالته قوبلت بالرفض.

واقنع مسؤولو الوداد مدربهم فوزي البنزرتي بمواصلة مهامه، وذلك في ظل المباريات الحاسمة التي تنتظر الفريق في مسابقة دوري الأبطال خلال الأيام القليلة القادمة.

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