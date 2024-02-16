البنزرتي يعود لقيادة تدريبات الوداد بعد رفض إستقالته

البنزرتي يعود لقيادة تدريبات الوداد بعد رفض إستقالته

2024-02-16 / 15:39
0

عاد المدرب التونسي فوزي البنزرتي لقيادة تدريبات فريق الوداد الرياضي، بعد رفض إستقالته، استعدادا لمواجهة نهضة بركان، ضمن الجولة 19 من البطولة الإحترافية.

وكان البنزرتي قد أبلغ مسؤولي الوداد الرياضي باستقالته من منصبه، بعد الخسارة أمام شباب السوالم بثلاثة أهداف لواحد، لكن استقالته قوبلت بالرفض.

واقنع مسؤولو الوداد مدربهم فوزي البنزرتي بمواصلة مهامه، وذلك في ظل المباريات الحاسمة التي تنتظر الفريق في مسابقة دوري الأبطال خلال الأيام القليلة القادمة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يسقط على أرضه بثلاثية أمام الفتح الرياضي

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يسقط على أرضه بثلاثية أمام…

2024-02-16 / 22:02
Photo of الياميق يسجل ثالث أهدافه في الدوري السعودي

الياميق يسجل ثالث أهدافه في الدوري السعودي

2024-02-16 / 20:32
Photo of هوغو بروس: لن أعود أبدا للتدريب في الجزائر.. لقد ندمت على الفترة التي قضيتها هناك

هوغو بروس: لن أعود أبدا للتدريب في الجزائر.. لقد…

2024-02-16 / 20:08
Photo of المتتخب الأولمبي المغربي يواجه أوكرانيا وويلز وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد “باريس 2024”

المتتخب الأولمبي المغربي يواجه أوكرانيا وويلز وديا استعدادا للمشاركة…

2024-02-16 / 18:42
Photo of إجتماع مرتقب بين مكونات الوداد الرياضي قبل مواجهة نهضة بركان

إجتماع مرتقب بين مكونات الوداد الرياضي قبل مواجهة نهضة…

2024-02-16 / 17:19
Photo of حكيمي على رأس قائمة المشاهير الـ 10 المفضلين لدى المغاربة

حكيمي على رأس قائمة المشاهير الـ 10 المفضلين لدى…

2024-02-16 / 10:50
Photo of القافلة الوطنية للرياضة للجميع تحط الرحال بسيدي سليمان

القافلة الوطنية للرياضة للجميع تحط الرحال بسيدي سليمان

2024-02-15 / 20:52
Photo of أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز أمام فيرينكفاروسي في دوري المؤتمر الأوروبي

أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز أمام فيرينكفاروسي في دوري…

2024-02-15 / 20:47
Photo of البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يتعادل بميدانه أمام إتحاد طنجة

البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يتعادل بميدانه أمام إتحاد طنجة

2024-02-15 / 19:55
Photo of بمشاركة بونو.. الهلال السعودي يهزم سباهان الإيراني في موقعة ذهاب دوري أبطال آسيا

بمشاركة بونو.. الهلال السعودي يهزم سباهان الإيراني في موقعة…

2024-02-15 / 19:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق