إجتماع مرتقب بين مكونات الوداد الرياضي قبل مواجهة نهضة بركان

يرتقب أن تعقد مكونات الوداد الرياضي اجتماعا هاما، مساء اليوم الجمعة، قبل مواجهة نهضة بركان، ضمن الجولة 19 من البطولة الإحترافية.

هذا الإجتماع دعت إليه إدارة الوداد الرياضي من أجل تحفيز اللاعبين وتذويب الخلافات بينهم وبين المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وترغب إدارة الوداد الرياضي في تلطيف الأجواء داخل المجموعة، قبل مواجهة نهضة بركان، سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

وكان المدرب التونسي فوزي البنزرتي قد اتهم اللاعبين بالاستهتار بعد الخسارة أمام شباب السوالم بثلاثة أهداف لواحد.

كما قدم المدرب التونسي استقالة شفهية قبل أن ترفضها إدارة النادي.

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