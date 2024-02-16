المتتخب الأولمبي المغربي يواجه أوكرانيا وويلز وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد “باريس 2024”

المتتخب الأولمبي المغربي يواجه أوكرانيا وويلز وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد “باريس 2024”

2024-02-16 / 18:42
0

يواجه المتتخب الوطني المغربي الأولمبي نظيريه الأوكراني والويلزي في مباراتين وديتين، استعدادا للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “باريس 2024”.

وسيلتقي أبناء المدرب عصام الشرعي في المباراة الودية الأولى مع منتخب أوكرانيا لأقل من 21 سنة يوم 22 مارس القادم بملعب ماردان بمدينة أنطاليا التركية.

على أن يواجه أشبال الأطلس منتخب ويلز لأقل من 21 سنة يوم 26 مارس بنفس الملعب.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يسقط على أرضه بثلاثية أمام الفتح الرياضي

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يسقط على أرضه بثلاثية أمام…

2024-02-16 / 22:02
Photo of الياميق يسجل ثالث أهدافه في الدوري السعودي

الياميق يسجل ثالث أهدافه في الدوري السعودي

2024-02-16 / 20:32
Photo of هوغو بروس: لن أعود أبدا للتدريب في الجزائر.. لقد ندمت على الفترة التي قضيتها هناك

هوغو بروس: لن أعود أبدا للتدريب في الجزائر.. لقد…

2024-02-16 / 20:08
Photo of إجتماع مرتقب بين مكونات الوداد الرياضي قبل مواجهة نهضة بركان

إجتماع مرتقب بين مكونات الوداد الرياضي قبل مواجهة نهضة…

2024-02-16 / 17:19
Photo of البنزرتي يعود لقيادة تدريبات الوداد بعد رفض إستقالته

البنزرتي يعود لقيادة تدريبات الوداد بعد رفض إستقالته

2024-02-16 / 15:39
Photo of المصري ميدو: عبد الرزاق حمد الله أفضل من كريم بنزيما

المصري ميدو: عبد الرزاق حمد الله أفضل من كريم…

2024-02-16 / 14:50
Photo of حكيمي على رأس قائمة المشاهير الـ 10 المفضلين لدى المغاربة

حكيمي على رأس قائمة المشاهير الـ 10 المفضلين لدى…

2024-02-16 / 10:50
Photo of القافلة الوطنية للرياضة للجميع تحط الرحال بسيدي سليمان

القافلة الوطنية للرياضة للجميع تحط الرحال بسيدي سليمان

2024-02-15 / 20:52
Photo of أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز أمام فيرينكفاروسي في دوري المؤتمر الأوروبي

أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز أمام فيرينكفاروسي في دوري…

2024-02-15 / 20:47
Photo of البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يتعادل بميدانه أمام إتحاد طنجة

البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يتعادل بميدانه أمام إتحاد طنجة

2024-02-15 / 19:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق