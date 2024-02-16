المتتخب الأولمبي المغربي يواجه أوكرانيا وويلز وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد “باريس 2024”

يواجه المتتخب الوطني المغربي الأولمبي نظيريه الأوكراني والويلزي في مباراتين وديتين، استعدادا للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “باريس 2024”.

وسيلتقي أبناء المدرب عصام الشرعي في المباراة الودية الأولى مع منتخب أوكرانيا لأقل من 21 سنة يوم 22 مارس القادم بملعب ماردان بمدينة أنطاليا التركية.

على أن يواجه أشبال الأطلس منتخب ويلز لأقل من 21 سنة يوم 26 مارس بنفس الملعب.

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