هوغو بروس: لن أعود أبدا للتدريب في الجزائر.. لقد ندمت على الفترة التي قضيتها هناك

رد البلجيكي هوغو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا على الشائعات التي ربطته بالعودة إلى الجزائر من اجل تدريب منتخب “الخضر” خلفا لجمال بلماضي.

وقال بروس في حوار أجراه معه موقع “africafootunited”: “لقد ندمت على تجربتي التدريبية في الجزائر ولن أعود إلى هناك أبدا”.

وأضاف: “خضت تجربتين في الجزائر عام 2014، أشرفت على تدريب شبيبة القبائل ونصر حسين داي”.

وتابع: “كنت عاطلا عن العمل في بلجيكا، وكنت أريد الحصول على عمل، وبسبب الضغط اتخذت خيارا سيئا”.

وزاد قائلا: “لقد كنت في طرابزون سبور التركي، ولم يكن علي الذهاب إلى الجزائر، وأنا نادم على ذلك الاختيار، لأنه كان علي التحلي ببعض الصبر قبل الذهاب إلى هناك”.

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