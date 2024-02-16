هوغو بروس: لن أعود أبدا للتدريب في الجزائر.. لقد ندمت على الفترة التي قضيتها هناك

هوغو بروس: لن أعود أبدا للتدريب في الجزائر.. لقد ندمت على الفترة التي قضيتها هناك

2024-02-16 / 20:08
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رد البلجيكي هوغو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا على الشائعات التي ربطته بالعودة إلى الجزائر من اجل تدريب منتخب “الخضر” خلفا لجمال بلماضي.

وقال بروس في حوار أجراه معه موقع “africafootunited”: “لقد ندمت على تجربتي التدريبية في الجزائر ولن أعود إلى هناك أبدا”.

وأضاف: “خضت تجربتين في الجزائر عام 2014، أشرفت على تدريب شبيبة القبائل ونصر حسين داي”.

وتابع: “كنت عاطلا عن العمل في بلجيكا، وكنت أريد الحصول على عمل، وبسبب الضغط اتخذت خيارا سيئا”.

وزاد قائلا: “لقد كنت في طرابزون سبور التركي، ولم يكن علي الذهاب إلى الجزائر، وأنا نادم على ذلك الاختيار، لأنه كان علي التحلي ببعض الصبر قبل الذهاب إلى هناك”.

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