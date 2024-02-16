بنك المغرب ..التمويل التشاركي للسكن يبلغ 21,6 مليار درهم سنة 2023

2024-02-16 / 22:51
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، خاصة على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليصل إلى 21,6 مليار درهم في سنة 2023.

وأوضح بنك المغرب، في أحدث لوحة للقيادة تتعلق بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل، بذلك، ارتفاعا نسبته 14,2 في المائة مقارنة بسنة 2022.

ووفقا للمصدر ذاته، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,1 في المائة إلى 386,3 مليار درهم، شاملة نموا بنسبة 2 في المائة للقروض السكنية و0,5 في المائة لقروض الاستهلاك.

كما أفاد بنك المغرب بأن البنوك أعلنت، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تيسير شروط منح قروض الاستهلاك والإبقاء على شروط القروض السكنية دون تغيير.

وبالنسبة للطلب، فقد تراجع سواء بالنسبة للقروض السكنية أو قروض الاستهلاك.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بشكل عام، استقرارا عند 5,95 في المائة، مع تسجيل نمو نسبته 4,83 في المئة بالنسبة للقروض السكنية وانخفاض بـ 7,18 في المئة برسم بالنسبة لقروض الاستهلاك.

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