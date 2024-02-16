البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يسقط على أرضه بثلاثية أمام الفتح الرياضي

فاز الفتح الرياضي على مضيفه حسنية أكادير بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، لحساب الجولة 19 من البطولة الإحترافية.

افتتح حميد أحداد التسجيل للفتح في الدقيقة 31، وأدرك سفيان المودن التعادل للحسنية في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، ثم وقع أمين عزري الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 71، قبل أن يضيف المهدي الباسل ثالث الأهداف في الدقيقة 97.

هذا الفوز يضع الفتح الرياضي في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الحسنية المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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