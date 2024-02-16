بوريطة يتباحث مع عدد من وزراء الشؤون الخارجية

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع عدد من وزراء الشؤون الخارجية على هامش الدورة ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.

وتباحث السيد بوريطة مع نظيريه الموريتاني السيد محمد سالم ولد مرزوك، والنيجيري السيد يوسف مايتاما توجار. كما تباحث الوزير المغربي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة بجمهورية زامبيا، السيد مولامبو هايمبي.

وعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي دورته العادية الـ44 يومي 14 و15 فبراير الجاري تحضيرا لقمة الاتحاد المرتقبة يومي السبت والأحد.

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