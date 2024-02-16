مطالب لوزارة الصحة بمحاصرة انتشار مرض “الليشمانيا”

هبة بريس _ الرباط

كشفت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، أن المغرب سجل، خلال الآونة الأخيرة، مجموعة من الإصابات بمرض الليشمانيا، وهو المرض الذي ينتج عن عدوى طفيلية تنتقل نتيجة التعرض للدغات ذباب الرمل المصاب بالطفيلي

.وأشارت أتركين، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى أن هذا المرض يظهر، في بعض فترات السنة، ببعض المناطق المعروفة ببلادنا.واعتبرت البرلمانية أن سجيل هذا المرض بإقليم تزنيت “هو أمر غير اعتيادي، مما يعني أن المرض قد انتقل من إقليم لآخر”.

وأوضحت أن ظهور هذا المرض بإقليم تزنيت في صفوف بعض التلاميذ خلف تخوفا كبيرا لدى آباء وأولياء الأطفال، الذين يخافون من انتشار رقعة الداء خصوصا في الوسط المدرسي”.

البرلمانية، وزير الصحة، بشأن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لمحاصرة انتشار مرض الليشمانيا بالمغرب.

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