أبو عبيدة : جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم

2024-02-16 / 21:02
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هبة بريس _ وكالات

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الجمعة، “إن جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم”.

وفي كلمة مسجلة له في اليوم الـ133 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أكد أبو عبيدة أن “عملية طوفان الأقصى ستكون بداية النهاية للاحتلال”.

وأضاف أن فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل مواجهة “جيش مجرم نازي لم يشهد التاريخ له مثيلا”، بحسب وصفه.

وتابع: “مجاهدونا في كل قطاع غزة يخوضون معارك بأسلحة مناسبة ويقدمون بطولات في مواجهة الاحتلال”.

وأشار إلى أن “كتائب القسام ليست معنية في هذه المرحلة بتفنيد كل ما يطرحه القادة الإسرائيليون من تصريحات، مؤكدا أن كثيرا منها مختلق وكاذب لأغراض داخلية”.

وحول أسرى الاحتلال في قطاع غزة، ذكر أبو عبيدة أن “الخسائر في صفوف أسرى العدو كبيرة جدا وحاولنا رعايتهم منذ شهور، لكن الاحتلال تعمد قتلهم وإصابتهم”.

وأكد أن “جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم“.
وأضاف أبو عبيدة: “حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك”،.

وأشار إلى أن كتائب القسام “حاولت حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا ولا نزال نسعى لذلك”.

ولفت أبو عبيدة، إلى أن الأسرى الإسرائيليين في غزة “يعيشون أوضاعا صعبة، ويكافحون من أجل الحياة، ونحاول حماية حياتهم”

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‫2 تعليقات

  1. اللهم انصر اخواننا في فلسطين نصرا يتعجب له اهل السماء و الارض اللهم شتت شمل الصهاينة و اكسر شوكتهم و ارنا فيهم عجائب قدرتك انك على كل شئ قدير

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  2. غريب.. هل كان الاسرائليون يعلمون موقع احتجاز الرهائن ولذلك قسفوه عمدا؟ إن صح،من اخبرهم ؟

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