وزير الرياضة القطري: مستعدون لتقديم المساعدة للمغرب في المونديال

هبة بريس _ رياضة

أكّد وزير الرياضة القطري، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أن بلاده مُستعدة لتقديم المُساعدة للمملكة المغربية من أجل تنظيم بطولة كأس العالم نسخة 2030.

وقال حمد بن خليفة في مقابلة مع قناة “بي إن سبورتس” القطرية: “حقيقة سواء دولة المغرب أو قطر، هناك كل الإمكانيات الموجودة عندنا تحت أمرهم (المغرب). لقد حدث تواصل بين الإخوان في المغرب أو في السعودية”.

وتابع: “نحن مستعدون لتقديم كل الإمكانيات والخبرات البشرية، إضافة إلى تقديم أفكار ودراسات، ونحن سنمُدهم بكل الإمكانيات في أي وقت طلبوا منا فعل ذلك (المغرب) “.

وأتم حديثه: “تم التواصل مع إخواننا في المغرب، وأعتقد أنه من القريب أن نعقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030، واللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر، التي أشرفت على تنظيم مونديال قطر 2022، من أجل دراسة سبل الدعم القطري لتنظيم المغرب لهذه البطولة”.

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