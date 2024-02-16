فاس.. متابعة طبيبة و حارس عام و فاعلة جمعوية في ملف تزوير .

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس _ فاس

تابعت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، طبيبة مقيمة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وحارس عام بذات المؤسسة الصحية، وفاعلة جمعوية على خلفية شهادة طبية تحمل وقائع غير صحيحة.

وحسب ما أفادته مصادر هبة بريس ، فإن النيابة العامة قررت متابعة الطبيبة المقيمة بالمستسفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بتهمة صنع شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، وحارس عام بتهمة المشاركة في صنع هذه الشهادة، فيما تابعت الفاعلة الجمعوية بتهمة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

ووفق ذات المصادر، فإن النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة في حالة سراح على جلسة يوم 5 مارس المقبل للشروع في محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.

وتفجرت وقائع هذه القضية حين قدمت فاعلة جمعوية شهادة طبية لتبرير غيابها عن إحدى جلسات محاكمتها ضد صحافي و مدير نشر جريدة الكترونية صادرة من فاس ، وهي الشهادة التي أُثارت شكوك هيئة دفاع الصحافي ما جعله يضع شكاية في الموضوع توبعت من خلالها الفاعلة الجمعوية و الطبيبة و الحارس العام .

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