تطوان..الوقاية المدنية تحرك معداتها لإنقاذ قط عالق فوق شجرة (صور)

2024-02-16 / 19:08
0
هبة. بريس _ مكتب طنجة

حركت عناصر الوقاية المدنية بمدينة تطوان ، معداتها لانقاذ قط عالق بالقرب من مسجد الحسن الثاني وسط المدينة .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد ظل القط عالقا لأزيد من 24 ساعة قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية التي سخرت إمكانياتها وعناصرها البشرية لانقاذ القط وانزاله سالما .

وقد خلفت الخطوة استحسانا كبيرا لدى المواطنين الذين عاينوا تدخل عناصر الوقاية المدنيةحيث وصفوا العملية بالانسانية .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. متابعة طبيبة و حارس عام و فاعلة جمعوية في ملف تزوير .

فاس.. متابعة طبيبة و حارس عام و فاعلة جمعوية…

2024-02-16 / 19:23
Photo of أغنى 10 دول عربية..المغرب حاضر في اللائحة

أغنى 10 دول عربية..المغرب حاضر في اللائحة

2024-02-16 / 18:57
Photo of حرمان مهنيي سيارات الإسعاف ونقل الأموات من الدعم الاستثنائي يجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

حرمان مهنيي سيارات الإسعاف ونقل الأموات من الدعم الاستثنائي…

2024-02-16 / 18:32
Photo of الإصابة تغيب لاعب بايرن ميونيخ عدّة أسابيع

الإصابة تغيب لاعب بايرن ميونيخ عدّة أسابيع

2024-02-16 / 18:20
Photo of السبت ..أكثر من 100 مدينة و45 دولة ستشارك في التضامن مع غزة

السبت ..أكثر من 100 مدينة و45 دولة ستشارك في…

2024-02-16 / 18:14
Photo of عبد اللطيف حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية الامنية

عبد اللطيف حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية…

2024-02-16 / 18:04
Photo of فاس.. إحالة 17 طبيبا وممرضا وإداريا بالمستشفى الجامعي أمام النيابة العامة

فاس.. إحالة 17 طبيبا وممرضا وإداريا بالمستشفى الجامعي أمام…

2024-02-16 / 18:00
Photo of اكادير : الوالي امزازي يتفقد أطلال سوق ” انزا” ويعد بإنجازه من جديد

اكادير : الوالي امزازي يتفقد أطلال سوق ” انزا”…

2024-02-16 / 16:48
Photo of سلا : اعتقال “سماسرة “المحاكم تتزعمهما امرأتان والضحايا من داخل السجن

سلا : اعتقال “سماسرة “المحاكم تتزعمهما امرأتان والضحايا من…

2024-02-16 / 15:44
Photo of وجدة .. انتخاب أحمد المحمودي رئيسا لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”

وجدة .. انتخاب أحمد المحمودي رئيسا لمجموعة الجماعات “الشرق…

2024-02-16 / 13:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق