تطوان..الوقاية المدنية تحرك معداتها لإنقاذ قط عالق فوق شجرة (صور)

هبة. بريس _ مكتب طنجة

حركت عناصر الوقاية المدنية بمدينة تطوان ، معداتها لانقاذ قط عالق بالقرب من مسجد الحسن الثاني وسط المدينة .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد ظل القط عالقا لأزيد من 24 ساعة قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية التي سخرت إمكانياتها وعناصرها البشرية لانقاذ القط وانزاله سالما .

وقد خلفت الخطوة استحسانا كبيرا لدى المواطنين الذين عاينوا تدخل عناصر الوقاية المدنيةحيث وصفوا العملية بالانسانية .

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